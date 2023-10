Winterreifen eingelagert: Mitsamt der Werkstatt verschwunden

Als eine 59-Jährige in Neu-Ulm ihre eingelagerten Winterreifen hat montieren lassen wollen, sind nicht nur die Reifen ‐ sondern die ganze Werkstatt weggewesen. „Als die Frau die Werkstatt aufsuchte, musste sie feststellen, dass diese ausgeräumt und nicht mehr existent ist“, schilderte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Mittwoch den Vorfall vom Dienstag. Die Autofahrerin erstattete Anzeige wegen Unterschlagung. Die seit dem letzten Reifenwechsel in der Werkstatt eingelagerten Winterreifen hatten demnach einen Wert von circa 500 Euro.