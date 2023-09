Volksfest

Wiesn–Rundgang stimmt aufs Oktoberfest ein

München / Lesedauer: 2 min

Handwerker sind mit den letzten Arbeiten an einem Bierzelt auf der Theresienwiese beschäftigt. (Foto: Sven Hoppe/dpa )

Wenige Tage noch, dann heißt es in München wieder: Ozapft is. Am Samstag beginnt in München das Oktoberfest. Davor schauen sich der Oberbürgermeister, Festleitung und Beschicker auf dem Gelände um.

Veröffentlicht: 14.09.2023, 01:47 Von: Deutsche Presse-Agentur