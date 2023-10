Oktoberfest

Wiesn-Besucherinnen schlagen mit Maßkrug zu

München / Lesedauer: 1 min

Gleich zwei Mal haben Wiesn-Besucherinnen bei abendlichen Festzeit-Streitereien zum Maßkrug gegriffen und zugeschlagen. Am Sonntagabend waren zwei Besucherinnen ‐ die eine aus Hessen, die andere aus München ‐ in Streit geraten, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Veröffentlicht: 02.10.2023, 16:53 Von: Deutsche Presse-Agentur