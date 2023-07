Oktoberfest

Wiesn 2023: Festleitung stellt Neuheiten vor

München / Lesedauer: 2 min

Ein Exemplar des Wiesn Wirte Krugs für das Oktoberfest 2023 steht zur Präsentation. (Foto: Lennart Preiss/dpa )

In acht Wochen heißt es in München wieder: „Ozapft is“. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren — und es dürfte auch einige Neuheiten geben. Was die Gäste erwartet, will die Festleitung jetzt berichten.

Veröffentlicht: 28.07.2023, 03:31 Von: Deutsche Presse-Agentur