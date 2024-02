Wieder mehr Schweine in Bayerns Ställen

Mehr Tiere, weniger Betriebe: In Bayern ist der Schweinebestand erstmals seit 2016 wieder leicht gestiegen. Zugleich sank die Zahl der Betriebe mit Schweinehaltung. Zum Stichtag 3. November lebten in Bayern rund 2,435 Millionen Schweine, wie das Landesamt für Statistik am Mittwoch mitteilte. Das waren 0,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.

3400 Betriebe in Bayern hielten Schweine, was 100 weniger als im Vorjahr waren. Im Schnitt hatte jeder Betrieb 720 Schweine - 22 mehr. Vor allem die Zahl der kleineren Schweinehalter ging stark zurück: Bei Betrieben, die weniger als 100 Schweine hielten, gaben 24 Prozent auf.