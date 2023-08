Wieder großer Polizeieinsatz in kleinem Ort Langweid

Knapp zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod dreier Menschen hat erneut ein großer Polizeieinsatz in der kleinen schwäbischen Gemeinde Langweid am Lech für Aufsehen gesorgt.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 47–Jähriger in der Gemeinde bei Augsburg am späten Donnerstagabend Geld gefordert und mit einer Waffe gedroht. Spezialkräfte der Polizei nahmen den Mann, der zu Fuß geflüchtet war, in einer nahe gelegenen Wohnung widerstandslos fest. Weitere Informationen zu dem Vorfall gab es zunächst nicht.

Langweid, ein Ort mit weniger als 9000 Einwohnern, hatte Ende Juli mit einer Bluttat bundesweit Schlagzeilen gemacht. Ein Mann soll seine drei Nachbarn im Streit erschossen und zwei weitere Menschen verletzt haben.