Wieder ein Sohn: Nachwuchs bei Zirkus–Familie Krone

Die Zirkus–Dynastie Krone ist um ein Mitglied reicher: Direktorin Jana Mandana Lacey–Krone (44) und ihr Ehemann Martin Lacey (46) sind wieder Eltern eines Sohnes geworden. Das teilten sie am Samstag in München mit. Das Baby namens Leonard Lacey–Krone ist das dritte Kind der beiden und kam am Freitag zur Welt. Das Zirkuspaar hat schon zwei Söhne, Alexis und Charles Martin.