Wetter am Wochenende lädt in Bayern zu Ausflügen ein

Viel Sonne, einige Wolken, wenig Regen - das Wetter in Bayern dürfte am Wochenende viele Menschen im Freistaat nach draußen locken. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, rechneten die Meteorologen mit Höchsttemperaturen bis zu 17 Grad und vor allem am Samstag mit viel Sonne. Erst am Sonntagabend sei vom Allgäu her mit Regen zu rechnen.

Im Alpenraum könnte es demnach mancherorts dennoch sehr windig und damit ungemütlich werden: Wegen Föhn sind in manchen Tälern stürmische Böen möglich, auf Berggipfeln auch schwere Sturmböen mit bis zu 100 Kilometern pro Stunde. In den Nächten soll es demnach mit Temperaturen zwischen null und fünf Grad recht kühl bleiben.

Zum Wochenbeginn rechnete der DWD mit einer Mischung aus sonnigem Wetter, Wolken und Regenschauern. An den Alpen seien auch Gewitter nicht ausgeschlossen. Mit bis zu 15 Grad könnte es demnach gegenüber dem Wochenende etwas kühler werden im Freistaat.