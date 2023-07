Werke von Kirchenmusiker werden nicht mehr gespielt

Im Bistum Passau werden nach Missbrauchsvorwürfen gegen einen ehemaligen Kirchenmusiker dessen Werke in Gottesdiensten nicht mehr erklingen. Das teilte die Diözese in ihrem jüngsten Amtsblatt mit. Darin heißt es, das Bistum erkläre aus Rücksicht auf das verursachte Leid seine Solidarität mit den Opfern. 29 Lieder im aktuellen Gotteslob sollen deshalb nicht mehr gespielt werden. Die nächste Ausgabe des Gotteslobs werde diese Werke außerdem nicht mehr enthalten. Medien hatten zuvor darüber berichtet.

Im November 2021 hatte das Bistum die Vorwürfe gegen den im Jahr 2000 gestorbenen Geistlichen öffentlich gemacht. Bis Mai hatten sich daraufhin beim Bistum 18 mutmaßliche Betroffene gemeldet.

Der beschuldigte Kapuzinerpater war von 1961 bis kurz vor seinem Tod in der Wallfahrtsseelsorge Mariahilf in Passau tätig. Nur in den Jahren 1965 bis 1968 war er vorübergehend als Kaplan in Franken eingesetzt. Der Pater wirkte auch als Kirchenmusikdirektor und gab Kindern und Jugendlichen Musikunterricht.