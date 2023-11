Entwicklung

Weniger Arbeitslose in Bayern im Oktober

Nürnberg/München / Lesedauer: 1 min

Das Logo der Bundesagentur für Arbeit leuchtet. (Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild )

Die Zahl der Arbeitslosen in Bayern ist im Oktober um 9121 auf 251 867 im Vergleich zum Vormonat zurückgegangen. Die Arbeitslosenquote nahm im Oktober um 0,1 Punkte auf 3,3 Prozent ab, wie die Regionaldirektion Bayern der Arbeitsagentur in Nürnberg am Donnerstag mitteilte.

Veröffentlicht: 02.11.2023, 02:01 Von: Deutsche Presse-Agentur