Weitere dänische Trainer würden Thorup freuen

Der Augsburger Trainer Jess Thorup kennt seinen dänischen Landsmann und neuen Mainzer Coach Bo Henriksen bestens. „Wir haben drei Jahre in Odense zusammengespielt“, berichtete Thorup vor dem Bundesligaduell am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Krisenverein FSV Mainz 05 und sprach sogar von einer Freundschaft. Beide hätten außerdem an der gleichen Schule ihre Ausbildung absolviert. „Es freut mich, dass er den nächsten Schritt gemacht hat.“

Die Mainzer haben in Henriksen schon den dritten Trainer der Saison. Der 49-Jährige wurde erst am Dienstag vorgestellt. „Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger für uns“, meinte Thorup über die Spielvorbereitung, die eigentlich noch auf Vorgänger Jan Siewert ausgelegt war.

Auch der Augsburger Sportdirektor Marinko Jurendic kennt Henriksen bestens, haben beide doch zuvor für den FC Zürich gearbeitet. „Wir kennen Bo nicht nur als Mensch, sondern auch als Fußballtrainer“, sagte Thorup am Donnerstag. „Ich würde es aber nicht überschätzen, dass wir Bo gut kennen.“ Die Mainzer sind mit nur zwölf Punkten Tabellenvorletzter, die Augsburger liegen mit 23 Zählern im Mittelfeld.

Weitere dänische Trainer in der Bundesliga würden Thorup freuen. „Das wäre doch schön“, sagte er. „Wenn es so weitergeht, dann freut es mich, dass ein kleines Land wie Dänemark zeigen kann, dass es gute Trainer und Fußballspieler entwickelt.“