Weitere Attacke gegen Moschee in Regensburg

Regensburg / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. (Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild )

Nach der Beschädigung der Tür einer Moschee in Regensburg ist in der Stadt ein weiterer Angriff auf eine andere Moschee bekannt geworden. Wie die Polizei am Montag berichtete, wurde in dieser Moschee die Küche verwüstet, indem unter anderem Lebensmittel verschüttet wurden.

19.09.2023