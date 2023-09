Agrar

Weinlese in Franken beginnt offiziell

Rödelsee / Lesedauer: 1 min

Weintrauben hängen in einem Weinberg am Rebstock. (Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild )

Der Weinkonsum in Deutschland geht leicht zurück, doch in Unterfranken ist Wein allgegenwärtig. In den kommenden Wochen wird sich zeigen, wie der neue Jahrgang wird.

Veröffentlicht: 07.09.2023, 01:46 Von: Deutsche Presse-Agentur