Der durchschnittliche Weintrinker in Deutschland kennt diese Namen, spätestens seit er Weinetiketten lesen kann: Riesling, Trollinger, Spätburgunder, Müller–Thurgau. Und es gibt sie zum Teil schon seit 2000 Jahren. Dagegen sagen Namen wie „Solaris“, „Souvignier Gris“, „Muscaris“ oder „Cabernet Carol“ den meisten Konsumenten: gar nichts. Dabei wird man sich an völlig neue Sortenbezeichnungen gewöhnen müssen.

Das jedenfalls glaubt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut aus Bodenheim. Er sagt: „Sie können sich mit pilzresistenten Sorten mindestens 80 Prozent der Pflanzenschutzmittel ganz einfach sparen.“ Das baden–württembergische Agrarministerium geht aufgrund von Messungen davon aus, dass 2020 rund 1600 Tonnen Pflanzenschutzmittel auf landwirtschaftlichen Flächen landeten, 209 Tonnen davon wurden im Weinbau eingesetzt.

Wolfgang Häußler interessiert sich für Pflanzenschutzmittel nur noch in Bezug auf die Frage, wie er sie weglassen kann. Früher, in seinem alten Berufsleben, war das noch anders. „Herzlich willkommen in der deutschlandweit ersten PIWI–Thek“, sagt der Gastgeber zur Begrüßung in seinem Degustationsraum. Er ist sozusagen die Schaltzentrale seines kleinen, ein Hektar umfassenden Weinguts im Hinterland von Lindau.

Weinanbau ohne Pestizide

Es heißt „2H“ und verweist mit dem Namen auf Häußler und seine Frau Kerstin Herrmann. Die Abkürzung PIWI steht für „pilzwiderstandfähige Rebsorten“. Denn Pilze — echter und unechter Mehltau — gehören zu den größten Bedrohungen, denen sich ein Winzer ausgesetzt sieht. Weshalb diese im konventionellen Anbau, in einem wesentlich geringeren Ausmaß aber auch im Bioanbau, mehr oder weniger intensiv mit Pflanzenschutzmitteln bekämpft werden.

Dass es auch anders geht, zeigen wir hier auf unserem Weingut Kerstin Herrmann

„Dass es auch anders geht, zeigen wir hier auf unserem Weingut“, erklärt Kerstin Herrmann und ihr Mann Wolfgang Häußler nickt. Er ist mit seinen 62 Jahren ein Jung–Winzer. Sein knapp schulterlanges Haar ist zu einem kurzen Pferdeschwanz gebunden. Seine Augen lächeln gelassen durch die Gläser einer Brille. Erst im Jahr 2018 haben sich er und seine Frau dafür entschieden, Weinbau auf ihrem Grund zu betreiben.

Er ist Weinbauer und Kellermeister in einer Person. Außerdem noch Missionar in Sachen PIWI, denn er verkauft neben seinen eigenen Erzeugnissen 50 weitere Tropfen, die allesamt aus pilzresistenten Sorten gekeltert werden. Ach ja — redegewandter Weinverkäufer ist er natürlich auch noch.

Pilzresistente Sorten sind nichts neues

„PIWIS — das ist eigentlich nichts wirklich Neues“, sagt Weinbauexperte Ernst Büscher von Deutschen Weininstitut. Vor 150 Jahren — als Rückkehrer aus Amerika den Mehltau im Gepäck hatten und in Europa einschleppten — hat man versucht, Resistenzen zu erzeugen. Eine gelungene gezielte Züchtung, um Pilze in Schach zu halten, gibt es seit 1927. Damals hat Bernhard Husfeld mit der Sorte „Domina“ eine pilzwiderstandsfähige Sorte aus der Kreuzung von Spätburgunder und Blauer Portugieser entwickelt.

Diese Kreuzungen haben mit eigentlicher Gentechnik aber noch nichts zu tun Ernst Büscher

„Die Züchtung einer neuen Sorte ist ein langwieriger Prozess“, sagt Büscher. Es kann bis zu 30 Jahre dauern, bis die gewünschten Eigenschaften durch die Kreuzung bestimmter Sorten auf eine neue Züchtung übertragen sind. Mithilfe sogenannter Gen–Marker lässt sich das zwar beschleunigen — aber 15 Jahre kann es trotzdem noch locker dauern. Schon weil die Vermehrung eine Pflanze dauert. Bis aus einem Sämling ein Rebstock wird, an dem dann auch Trauben hängen, vergehen drei Jahre.

Gentechnik bald im Weinanbau?

Forscher haben inzwischen verschiedene Gene identifiziert, die dafür verantwortlich sind, dass Weinreben gegen Pilze besonders widerstandsfähig werden. Wenn man weiß, welche Sorte welche Gene enthält, kann man durch Kreuzung deren Wirkung verstärken und salopp gesagt aufsummieren. Muss dabei aber immer im Auge behalten, dass die schönste Resistenz nichts nützt, wenn sich der Wein aus solchen Reben als ungenießbare Plörre entpuppt.

„Diese Kreuzungen haben mit eigentlicher Gentechnik aber noch nichts zu tun“, betont Büscher. Denn bei diesem Verfahren wird nicht aktiv ins Erbgut der Pflanze eingegriffen. Noch nicht. Denn obwohl weltweit bis jetzt keine mit Gentechnik veränderten Rebstöcke auf dem Markt sind, wird doch intensiv daran geforscht. Wissenschaftler sehen darin großes Potential, die EU plant eine Lockerung der bislang sehr strengen Vorgaben für die neuen Gentechniken und halten das Gefahrenpotential für gering. Vor allem die Grünen stehen diesen Methoden jedoch mehrheitlich skeptisch gegenüber.

Vom Saulus zum Paulus

Wolfgang Häußler hatte vor seiner Existenz als Winzer freilich ein berufliches Vorleben — seine Frau ist studierte Biologin, er hat einen Doktortitel in Agrarwissenschaften. Seine Vergangenheit lässt sich als Saulus–Paulus–Geschichte erzählen. „Wie die von einem Geläuterten“, sagt Häußler. Denn er hat nach seinem Studium in großen Agrarkonzernen an der Entwicklung von Pestiziden mitgewirkt. Später war er als selbständiger Unternehmer mit 70 Mitarbeitern damit beschäftigt, internationale Firmen bei der Zulassung und Registrierung neuer Produkte aus dem Sektor Pflanzenschutz für die landwirtschaftliche Produktion zu unterstützen.

Obwohl er sein Unternehmen inzwischen verkauft hat, ist Wolfang Häußler auch jetzt noch punktuell in der Beratung tätigt. Wobei es ausschließlich um biologische Pflanzenschutzmittel und Biostimulantien geht, die den Einsatz dessen, was Häußler früher selbst erforscht und entwickelt hat, vermeiden sollen. Außerdem begleitet er Obstbauern oder Winzer bei der Umstellung ihrer Betriebe auf ökologische Bewirtschaftung. „Und zwar aus der Warte des praktizierenden Landwirts und Winzers“, betont Häußler.

Am Anfang wurden die neuen Winzer belächelt

Natürlich haben Kollegen aus dem Weinbau, die schon seit Jahrzehnten Winzer sind, erst mal ganz schön verdutzt aus der Wäsche geschaut: Da kommt einer, der von Landwirtschaft nur theoretische Ahnung hat, stampft ein Weingut aus dem Boden, übernimmt den Job des Kellermeisters gleich mit — und experimentiert mit Sorten, von denen andere noch nicht mal etwas gehört haben. Ist das nicht ein bisschen größenwahnsinnig? Kerstin Herrmann und ihr Gatte grinsen. Er sagt: „Einige haben uns schon belächelt am Anfang.“

Doch inzwischen ist aus dem Belächeln öfter ein Bestaunen geworden. Etwa wenn Winzer in der vierten oder fünften Generation übers Weingut marschieren, um sich anzusehen, wie Häußler das denn anstellt, mit der hundertprozentig pestizidfreien Bewirtschaftung. Und was es mit der verrückten Idee auf sich hat, wilde Erdbeeren anzupflanzen. Und ob das eine gute Idee ist, den Mist der zwei hofeigenen Esel als Dünger zu verwenden. Und sonst nichts als Biosol — einen biologischen Dünger auf Basis von Pilzen — einzusetzen.

Billigere Produktion ohne Pestizide

Keine klassischen Pflanzenschutzmittel ausbringen zu müssen, hilft nicht nur beim Schutz von Arten oder Grundwasser — die Sache hat auch einen ökonomischen Vorteil. Denn Pestizide sind teuer. „Obwohl ich bei toxikologischen Untersuchen gesehen habe, was manche Mittel mit dem Boden und ihrer Umwelt anrichten“, sagt Biologin Kerstin Herrmann, für die der Artenschutz von ganz besonderer Bedeutung ist. „Wir versuchen mit stärkenden Pflanzen zu arbeiten“, erklärt Häußler.

Statt alles Mögliche chemisch platt zu machen, setzt er auf „induzierte Resistenzen“. Das heißt, er siedelt Pflanzen zwischen den Rebstöcken an, die in einer Art Symbiose die Widerstandsfähigkeit des Weins fördern. „Deshalb auch die wilden Erdbeeren.“ Diese seien schon zu den Zeiten der Römer bewusst mit Wein gepflanzt worden. Altes Wissen, wiederentdeckt und erfolgreich angewandt im Hier und Heute, denn: Der Plan des Ehepaars ging auf. Die ersten Jahrgänge sind ohne nennenswerten Pilzbefall gewachsen.

Wie schmeckt der Wein?

Ein langes Gespräch über technische Feinheiten im PIWI–Weinbau macht naturgemäß durstig. Eine gute Gelegenheit um zu prüfen, wie sich ein Wein mit diesen besonderen Wachstumseigenschaften am Ende im Glas verhält. Kerstin Herrmann öffnet eine gut gekühlte Flasche des sogenannten „Erstling 2022“. Gekeltert ist er aus der weißen Traube Solaris. Und wer das Ehepaar bis zum ersten Schluck vielleicht noch für sympathische Spinner gehalten haben mag, muss spätestens jetzt anerkennen, dass da ein knackiger, durchaus mit spritziger Säure gesegneter Tropfen aus dem Glas duftet. Halbtrocken, ohne süßlich zu sein.

Die Forschung versucht aktiv, neue Sorten auch für die veränderten Klimabedingungen zu entwickeln. Ernst Büscher

Nach Holunder und Zitrus duftend, leicht mineralisch im Abgang. „Sehen Sie!“, sagt ein zufriedener Wolfang Häußler und macht sich langsam bereit für eine Verkostung mit einer dänischen Reisegruppe, die jetzt die Treppe zum Degustationsraum heraufsteigt. „Welcome! My Name is Wolfgang.“ Häußler wechselt ohne Mühe ins Englische und hat die Dänen im Handumdrehen gefesselt.

40 PIWI–Sorten derzeit im Umlauf

„Im Augenblick sind in Deutschland ungefähr drei Prozent der produzierten Weine PIWIs. Aber die Nachfrage wächst deutlich“, erklärt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut. Augenblicklich gibt es etwa 40 PIWI–Sorten. Doch in den Instituten und Laboren tue sich viel. „Die Forschung versucht aktiv, neue Sorten auch für die veränderten Klimabedingungen zu entwickeln.“ Ein Ansatz dabei ist die Reifeverzögerung.

Lange Zeit sei Deutschland eine kühle Weinbauregion gewesen. „Das ist jetzt immer weniger der Fall“, erklärt Büscher. Die Charakteristik vieler Weine lebt von kühlen Nächten und warmen Tagen im Herbst. Wenn es auch in den Nächten länger warm bleibt, dann wird die Säure verstoffwechselt. „Und wir kriegen zu alkoholreiche Weine“, sagt der Experte. Ein Stück dessen, was den deutschen Wein ausmacht, sei so durch den Klimawandel in Gefahr. Eine verzögerte Reife könnte die Lösung des Problems sein.

Bei Wolfang Häußler sind die Dänen inzwischen reif für den Rotwein. Mit Fortschreiten der Verkostung steigt auch die Stimmung unter den Gästen. Häußler öffnet eine weitere Flasche, und zwar mit einem Schraubverschluss. Nicht etwa aus Aluminium, Kork oder Silikon, sondern aus Holzfasern. „Voll kompostierbar.“ Er und seine Frau möchten, dass ihr Beispiel Schule macht. Und dass es eines Tages heißt, dass nicht nur 80 Prozent der Pestizide, sondern 100 Prozent, so wie auf dem Weingut 2H, eingespart werden können. Ihr Solaris kostet mit 9,80 Euro übrigens nicht mehr als viele konventionelle Weine.