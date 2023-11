München

Weggeworfene Zigarette löst Kellerbrand aus

München / Lesedauer: 1 min

Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Eine weggeworfene Zigarette hat in München einen Kellerbrand ausgelöst, bei dem zwei Menschen verletzt worden sind. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, rauchte am Dienstag ein Anwohner im Keller eines Wohnhauses und warf anschließend die noch glimmende Zigarette weg.

Veröffentlicht: 08.11.2023, 12:30 Von: Deutsche Presse-Agentur