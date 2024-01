Lokführergewerkschaft

Wegen GDL-Streik weiter starke Beeinträchtigungen bei Bahn

München / Lesedauer: 1 min

ICE Schnellzüge stehen während eines Bahnstreiks auf Abstellgleisen vor dem Hauptbahnhof in München. (Foto: Lennart Preiss/dpa )

Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL hat auch am Freitagmorgen für starke Beeinträchtigungen in Bayern gesorgt. Der Notfahrplan mit einem stark ausgedünnten Angebot gelte weiter, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn am Freitagmorgen mit.