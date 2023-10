Roth

Wegen Fußverletzung: Rauschgift-Trio fliegt auf

Hilpoltstein / Lesedauer: 1 min

Eine Cannabispflanze blüht. (Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild )

Weil sich einer von ihnen am Fuß verletzt hatte und Hilfe holen musste, sind in Hilpoltstein (Landkreis Roth) drei Rauschgifthändler aufgeflogen. Das Trio im Alter von 33 und 34 Jahren habe den Rettungsdienst gerufen, nach dem es zu der Verletzung gekommen war, teilte die Polizei am Freitag mit.

Veröffentlicht: 06.10.2023, 15:15 Von: Deutsche Presse-Agentur