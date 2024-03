Wechsel an der Spitze der Technischen Universität Nürnberg: Gründungspräsident Hans Jürgen Prömel wird das Amt des Präsidenten an den neu berufenen Michael Huth übergeben. Dies teilte das Wissenschaftsministerium in München am Dienstag mit. Zuvor hatten die „Nürnberger Nachrichten“ berichtet.

Der Wechsel erfolge im Zuge der Fokussierung der Hochschule auf das Thema der Künstlichen Intelligenz (KI), sagte eine Sprecherin. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat das Ziel ausgegeben, die TU Nürnberg solle zur ersten rein auf KI spezialisierten Universität Deutschlands werden. Als Präsident sei Michael Huth dafür die Idealbesetzung, teilte Söder nun mit. Huth sei eine Koryphäe im Bereich der Künstlichen Intelligenz. „Damit setzen wir ein starkes Signal für ideale Forschungsbedingungen.“ Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) fügte hinzu: „Fragen der Sicherheit und Ethik Künstlicher Intelligenz gewinnen weltweit immer größere Bedeutung. Genau in diesem Bereich forscht der weltweit anerkannte Wissenschaftler.“

Der im unterfränkischen Aschaffenburg geborene Huth ist den Angaben zufolge seit mehr als 30 Jahren für renommierte Universitäten in Großbritannien und in den USA tätig. Derzeit ist er Professor of Computer Science und Leiter des Departments of Computing am Imperial College London. Die Schwerpunkte seiner Arbeit liegen demnach auf den Themen Künstliche Intelligenz und Cyber Security.

Minister Blume dankte zugleich Gründungspräsident Prömel „für seine außerordentliche Aufbauarbeit“. Prömel habe im Bereich der Berufungen Maßstäbe gesetzt, so seien etwa beide Department Chairs Leibniz-Preisträger.

Hans Jürgen Prömel war im März 2021 für zunächst fünf Jahre berufen worden. Sein Amt ende einvernehmlich zum 31. März, hieß es. Anschließend wird Prömel nach Angaben der Hochschule in den Ruhestand gehen. Michael Huth solle das Amt des Präsidenten zum 1. Oktober übernehmen, bis dahin nehme die Aufgabe Gründungsvizepräsident Alexander Martin wahr.

Die TU Nürnberg wurde 2021 neu gegründet - es war die erste Neugründung einer staatlichen Universität in Bayern seit 1978. Im vergangenen Herbst begannen die ersten acht Studierenden dort mit ihrem Masterstudium „Artificial Intelligence and Robotics“. Die Hochschule setzt auf ein Lehrkonzept ohne Hörsäle und klassische Klausuren. Gelehrt wird zunächst in einem Interimsgebäude im Süden der Stadt. Im Laufe des Jahres sollen erste Kurse auf dem noch im Bau befindlichen Campus stattfinden.