Watschn, Schmähgesänge und Spott: „Fastnacht in Franken“

Blick auf die Bühne für die Fernsehsendung „Fastnacht in Franken“ in den Mainfrankensälen. (Foto: Heiko Becker/dpa )

Wenn Söder und Co ihre Kostümwahl wie ein Staatsgeheimnis hüten, steht die „Fastnacht in Franken“ an. Teils aufwendig verkleidet rückt die Prominenz an. Auch wenn einige mit einer Watschn rechnen müssen.