Klettersteig

Wanderer stürzt in den Alpen etwa 150 Meter ab und stirbt

Oberaudorf / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild )

Ein Wanderer ist in den bayerischen Alpen über etwa 150 Meter abgestürzt und gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der 54-Jährige am Sonntag bei Oberaudorf offenbar allein unterwegs und wollte am Brünnstein über einen Klettersteig zum Gipfel aufsteigen.

Veröffentlicht: 09.10.2023, 10:37 Von: Deutsche Presse-Agentur