Garmisch-Partenkirchen

Wanderer entdecken Toten am Osterfelderkopf

Garmisch-Partenkirchen / Lesedauer: 1 min

Wanderer haben am Osterfelderkopf bei Garmisch-Partenkirchen einen Toten entdeckt. Die Sportler stiegen am Freitagmittag in Richtung der Hochalm ab, als sie unterhalb des Nordwandsteiges, am Fuß der Alpspitze, den leblosen Körper im Geröllfeld liegen sahen, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 06.10.2023, 21:59 Von: Deutsche Presse-Agentur