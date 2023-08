Schwaben

Waldkauz klingt wie Mädchen in Not: Polizei alarmiert

Donauwörth / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. (Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild )

In Donauwörth (Landkreis Donau–Ries) haben Personen den Notruf gewählt, weil sie vermeintlich ein Mädchen in einem Waldstück um Hilfe schreien hörten. Mehrere Streifen fuhren in der Nacht auf Montag zur gemeldeten Stelle und hörten ebenfalls Schreie, „die dem eines Kindes ähnelten“, heißt es in einer Mitteilung von Montag.

Veröffentlicht: 21.08.2023, 12:41 Von: Deutsche Presse-Agentur