Landtagswahl

Wahlgänger, Marathonläufer und falsche Wendungen in München

München / Lesedauer: 2 min

Teilnehmer des München Marathon 2021 starten im Olympiastadion zum Lauf. (Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild )

Die einen gingen wählen, die anderen laufen ‐ in München war am Tag der Landtagswahl so einiges los. Denn zeitgleich zur Abstimmung fand der München Marathon mit Tausenden Sportlern statt, für den auch so manche Straße gesperrt wurde. Ein Wahltag mit Umwegen.

Veröffentlicht: 08.10.2023, 03:17 Von: Deutsche Presse-Agentur