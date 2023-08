Unfälle

Wagen mit Oma und Enkeln stößt gegen Auto: Vier Verletzte

Würzburg / Lesedauer: 1 min

Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. (Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild )

Eine Großmutter ist mit ihrem Auto, in dem auch ihre Enkel gesessen haben, in Unterfranken frontal mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geriet die 79–Jährige am Montag in Würzburg mit ihrem Auto aus zunächst unklarer Ursache in den Gegenverkehr.

Veröffentlicht: 22.08.2023, 13:19 Von: Deutsche Presse-Agentur