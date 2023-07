„Wäre super“: Podolski hofft auf Kane–Wechsel zu den Bayern

Der frühere Nationalspieler Lukas Podolski würde sich über einen Wechsel von Englands Stürmerstar Harry Kane in die Fußball–Bundesliga freuen. „Auf jeden Fall“, sagte der 38–Jährige nach dem Testspiel mit seinem polnischen Club Gornik Zabrze gegen seinen Ex–Verein 1. FC Köln (1:3) am Sonntag im österreichischen St. Johann auf die Frage, ob Kane der Liga guttun würde. Der FC Bayern München bemüht sich intensiv um eine Verpflichtung des Angreifers von Tottenham Hotspur.

Oft sei es so, dass gute Spieler die Bundesliga verlassen würden, weil sie woanders mehr verdienen könnten, erklärte Podolski. „Jetzt ist es vielleicht mal andersherum, dass Spieler aus der Premier League den Schritt in die Bundesliga wagen. Bayern ist die einzige Mannschaft, die sich so einen leisten kann. Wenn so ein Stürmer in die Bundesliga kommt, wäre das schon super.“

Kane würde vom Typ und seiner Mentalität her gut zu den Bayern passen, sagte Podolski weiter. „Ich hoffe, dass das klappt. Der Uli Hoeneß war ja offensiv. Und wenn der so nach vorne geht, ist da schon was dran, glaube ich.“ Der Ehrenpräsident der Münchner hatte sich zuvor zuversichtlich gezeigt, dass der Wunschtransfer des deutschen Rekordmeisters gelingen wird.