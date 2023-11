Vorfahrt missachtet: Vier Menschen bei Autounfall verletzt

Vier Menschen sind bei einem Autounfall in Schrobenhausen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher berichtete, soll ein Auto am Samstagmittag die Vorfahrt eines anderen missachtet haben. Deswegen kam es zu einem Zusammenstoß. Ein Mensch wurde dabei den Angaben des Sprechers zufolge schwer verletzt, aber nicht lebensgefährlich. Ein Kind wurde in eine Kinderklinik gebracht. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, blieb zunächst unklar.