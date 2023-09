Oberbayern

Von Kuh eingequetscht: 67 Jahre alter Tierarzt ist tot

Raisting / Lesedauer: 1 min

Ein 67 Jahre alter Tierarzt ist nach einem Arbeitsunfall mit einer Kuh gestorben. Der Mann sei am Samstagnachmittag in einem Stall in Raisting (Landkreis Weilheim-Schongau) kurzzeitig von dem Tier eingequetscht worden, teilte die Polizei am Abend mit.

Veröffentlicht: 30.09.2023, 21:52 Von: Deutsche Presse-Agentur