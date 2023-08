Kriminalität

Von Fluch befreien: Betrügerinnen bringen Frau um Erspartes

Bamberg / Lesedauer: 1 min

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. (Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild )

Zwei Betrügerinnen haben eine Frau in Bamberg um einen fünfstelligen Geldbetrag gebracht. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die 63–Jährige am Dienstag von einer unbekannten Frau angesprochen.

Veröffentlicht: 30.08.2023, 14:25 Von: Deutsche Presse-Agentur