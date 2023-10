Von Brunn verpasst krankheitsbedingt Wahlkampffinale

Wenige Tage vor der Landtagswahl am kommenden Sonntag ist der Spitzenkandidat der SPD, Florian von Brunn, erkrankt. Der Landes- und Fraktionschef werde am Freitag nicht wie geplant gemeinsam mit dem SPD-Bundesvorsitzenden Lars Klingbeil auf dem Münchner Marienplatz auftreten können, teilte der SPD-Landesverband am Donnerstag mit. Von Brunn hatte sich bereits am Mittwoch bei der Fernsehdebatte im Bayerischen Fernsehen nur zuschalten lassen und war nicht gemeinsam mit seinen Kontrahenten im Studio aufgetreten. Über die Art der Erkrankung machte die SPD keine Angaben.