Kreis Kitzingen

Von Auto erfasst: 64-jähriger Radfahrer stirbt

Wiesenbronn / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. (Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild )

Ein 64 Jahre alter Radfahrer ist im Kreis Kitzingen von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Mann war am Donnerstagabend bei Wiesenbronn unterwegs, als ihn das in die gleiche Richtung fahrende Auto mit der Front erfasste, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Veröffentlicht: 27.10.2023, 13:54 Von: Deutsche Presse-Agentur