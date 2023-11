Vollsperrung auf A8 nach LKW-Unfall

Ein Unfall eines Lkw auf der Autobahn 8 in Richtung München hat eine Vollsperrung ausgelöst. Nach Polizeiangaben war ein Lastwagen am frühen Samstagmorgen zwischen den Anschlussstellen Bad Aibling und Irschenberg ins Schlingern geraten, prallte in die Leitplanke und blieb quer auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt, teilte ein Polizeisprecher mit.

Die A8 wurde um die Unfallstelle herum in Richtung München vorübergehend voll gesperrt. Die Bergungsarbeiten könnten noch einige Stunden dauern, hieß es. Eine Umleitung wurde an der Anschlussstelle Bad Aibling eingerichtet. In Kürze werde aber eine Fahrbahn der A8 wieder freigegeben werden.