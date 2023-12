Vierschanzentournee beginnt mit Qualifikation in Oberstdorf

Mit der Qualifikation in Oberstdorf beginnt die 72. Vierschanzentournee der Skispringer. An diesem Donnerstag (16.30 Uhr/ARD und Eurosport) geht es für Andreas Wellinger und Co. darum, die erste Pflichtaufgabe zu meistern und das Ticket für das Auftaktspringen an diesem Freitag zu lösen. Wellinger, Karl Geiger und Pius Paschke zählen nach starken Vorleistungen zum Favoritenkreis für den Saisonhöhepunkt rund um den Jahreswechsel. Top-Anwärter auf den goldenen Adler ist der Österreicher Stefan Kraft, der den Winter bislang dominiert. Beim Springen im Allgäu werden am Freitag (17.15 Uhr) 25.000 Zuschauer erwartet.