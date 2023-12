Vierschanzentournee beginnt: Auftaktspringen in Oberstdorf

Bei der 72. Vierschanzentournee wird an diesem Freitag die Jagd auf den goldenen Adler eröffnet. Beim traditionell ersten Wettkampf auf der großen Schattenbergschanze rechnen sich gleich drei deutsche Skispringer Chancen auf eine Top-Platzierung aus. Im Gesamtweltcup liegen Andreas Wellinger, Pius Paschke und Lokalmatador Karl Geiger auf den Rängen zwei bis vier. Stärker war in der laufenden Saison bislang nur der Österreicher Stefan Kraft.

Die Qualifikation am Donnerstag gewann Wellinger vor Geiger und dem Slowenen Peter Prevc. Topfavorit Kraft kam nicht über Rang sieben hinaus. Los geht es am Freitag (17.15 Uhr/ARD und Eurosport) vor mehr als 25 000 Zuschauern in der ausverkauften Arena.