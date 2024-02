Vier Verletzte bei Unfall in Oberbayern

Bei einem Unfall nahe Oberpframmern (Landkreis Ebersberg) sind vier Menschen leicht verletzt worden, darunter eine schwangere Beifahrerin. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr ein 41-jähriger Mann mit seinem Auto aus noch ungeklärten Gründen über der Fahrbahnmitte. Daraufhin kollidierte er am Samstag frontal mit dem entgegenkommenden Wagen eines 27-jährigen Fahrers. Ein 54-Jähriger fuhr mit seinem Auto hinter dem Wagen des 41-Jährigen und stieß ebenfalls mit dem Auto des 27-Jährigen zusammen, wie es weiter hieß. Alle drei Fahrer und die 38-jährige Beifahrerin des 41-jährigen Fahrers wurden in Krankenhäuser gebracht. An den drei Fahrzeugen entstand ein Totalschaden von insgesamt rund 60 000 Euro. Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt.