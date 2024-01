Vier Kilo Amphetamin gefunden - Zwei Männer in U-Haft

Weil sie im Raum Mainfranken mit Drogen gehandelt haben sollen, sind zwei Männer verhaftet worden. Bei der Vollstreckung des Haftbefehls gegen einen der Männer fanden die Beamten vier Kilogramm Amphetamin in dessen Auto, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Gegen die beiden Verdächtigen ermittelte die Polizei schon mehrere Wochen.

Der 21-Jährige war vor gut einer Woche in seinem Fahrzeug bei Dettelbach (Landkreis Kitzingen) unterwegs, als die Polizei ihn stoppte und festnahm. Am Dienstag stellte sich dann der zweite Verdächtige, ein 36 Jahre alter Mann, der Polizei. Er ist der Hauptverdächtige, der 21-Jährige soll ihn beim Rauschgifthandel unterstützt haben. Beide befinden sich mittlerweile in Untersuchungshaft.