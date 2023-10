Vier grüne Direktmandate im Bezirk Oberbayern

Die Grünen haben bei den Bezirkswahlen in Oberbayern vier Direktmandate gewonnen ‐ und damit eines weniger als vor fünf Jahren. Die anderen 27 Direktmandate gingen an die CSU. Die Christsozialen erreichten bei der Wahl am Sonntag 32,47 Prozent der Gesamtstimmen, das ist eine leichte Verbesserung im Vergleich zu 2018 (31,1 Prozent). Zweitstärkste Kraft wurden die Grünen mit 18,44 Prozent, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten vorläufigen Endergebnis hervorgeht. Die Direktmandate holte die Partei in vier Münchner Stimmkreisen.

Die AfD kam in Oberbayern auf einen Gesamtstimmenanteil von 11,24 Prozent und lag damit hinter den Freien Wählern (15,63 Prozent). Die AfD gewann 2,78 Punkte hinzu ‐ andernorts fiel das Plus deutlicher aus: Im Regierungsbezirk Schwaben kam die Partei auf 16,72 Prozent nach 11,12 Prozent vor fünf Jahren.

Wahlsieger in Schwaben ist wie auch in den anderen sechs Regierungsbezirken die CSU. Sie kam auf 36,11 Prozent, wie die Regierung von Schwaben am Mittwoch mitteilte. Das ist kaum eine Veränderung zu den 36,51 Prozent der vorherigen Wahl.

Die Bezirke bilden neben den Gemeinden und Städten sowie den Landkreisen die dritte kommunale Ebene in Bayern. Verantwortlich sind sie vor allem für soziale Themen, haben aber auch Aufgaben in den Bereichen Kultur, Umwelt und Bildung. Die Bezirkswahl fand am Sonntag zeitgleich mit der Landtagswahl statt, da diese Stimmen jedoch zuerst ausgezählt wurden, standen die Ergebnisse in den Bezirken erst einige Tage später fest.