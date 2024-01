Schulen

Viele Schulschließungen wegen Glatteiswarnung in Bayern

München / Lesedauer: 1 min

Eine dünne Eisschicht überzieht am frühen Morgen eine Straße. (Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild )

Wegen der angekündigten Glatteisgefahr fällt an vielen Schulen in Bayern am Mittwoch der Präsenzunterricht aus. Wie das Kultusministerium am Mittwoch mitteilte, blieben die Schulen in Mittelfranken vollständig geschlossen.