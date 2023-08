Am frühen Samstagmorgen wurde der Augsburger AfD–Politiker Andreas Jurca nach eigenen Angaben auf der Straße brutal zusammengeschlagen. Er sei, so seine Aussage, mit einem Begleiter von einem AfD–Grillfest auf dem Heimweg gewesen. Aus einer Gruppe heraus sei er im Bereich der Schönbachstraße gefragt worden, ob er „der Andreas Jurca von den Plakaten“ sei. Als er dies bejahte, hätten ihn zwei Männer unvermittelt zu Boden geschlagen und auf ihn eingetreten. Durch deren Aussehen habe er sie als Migranten wahrgenommen.

Der 35–Jährige erlitt massive Hämatome an beiden Augen. Auch ist ein Teil seines Sprunggelenks gebrochen. Er vermutet, dass die Attacke aufgrund seiner Arbeit für die rechtspopulistische Partei erfolgt war. Die Täter hätten „irgendwas mit Scheißnazi geschrieen“, sagte er in einem Interview. In Augsburg kandidiert Jurca für den bayerischen Landtag und ist eine maßgebliche AfD–Größe. Er führt den Kreisverband und die Stadtratsfraktion seiner Partei an.

Jurca will sich nicht äußern

Bei dem Fall zeigen sich einige Merkwürdigkeiten. Jurca selbst will sich nicht äußern, Anfragen der „Schwäbischen Zeitung“ und anderer Medien beantwortet er nicht. Lediglich der „Jungen Freiheit“ — eine Wochenzeitung am politisch rechten Rand — hat er gemäß deren Angabe gesagt, er wolle sich vorerst aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Er sei physisch und mental erschöpft und habe die Entwicklung seines Falles unterschätzt.

Auf Anfrage hat das Polizeipräsidium Schwaben–Nord in Augsburg nun in einem Punkt für Klarheit gesorgt: Jurca hat nicht, wie zuvor vermutet wurde, erst später die Polizei informiert. Deren Pressesprecher schreibt: „Die Polizei war vor Ort und nahm dort die Anzeige entgegen.“ Auch wurden die Verletzungen „vor Ort dokumentiert“, also fotografiert. Als Zeitpunkt wird Samstag fünf Uhr genannt.

Was ist mit dem Begleiter?

Im Dunkeln ist weiterhin alles um Jurcas Begleiter, einen 32–jährigen AfD–Anhänger. Dieser ist unbekannt, er äußert sich nicht in der Öffentlichkeit. In dem Fall ist er der einzige Zeuge. Der Augsburger Grünen–Landtagsabgeordnete Cemal Bozoglu sagt: „Stand er nur an der Seite und hat sich das angeschaut? Falls dem so ist, müsste er ja die Täter eindeutig beschreiben können.“ Laut Polizei wurde er „zu dem Vorfall vernommen.“

Mit Sicherheit weiß ich aber, dass es in Augsburg keine organisierte migrantische Gruppe gibt, die zu Gewalt gegen Rechtsextremisten aufruft Cemal Bozoglu

Die Fotos von den Verwundungen Jurcas kann man als merkwürdig ansehen: An beiden Augen hat er sehr gleichmäßig Hämatome, die Bereiche waren jeweils fast vollständig zugeschwollen. Augenbrauen, Stirn und vor allem Nase sind aber überhaupt nicht verletzt. Auch ist irritierend, dass er sich nicht sofort in der Klinik behandeln ließ. Er habe, so sagt er, zuhause seine beiden kleinen Kinder sehen wollen und sei erst am nächsten Tag ins Krankenhaus gegangen.

Partei gibt sich zurückhaltend

Die bayerische AfD–Landtagsfraktion hat den mutmaßlichen Angriff auf ihren Mitarbeiter Jurca als „politisch motivierte Gewalt“ gegeißelt, der Landesverband schreibt: „Kriminelle Migranten verprügeln AfD–Landtagskandidaten!“ Von der Bundes–AfD hingegen ist fast nichts zu hören. Sie hält sich raus mit Verurteilungen und teilt auf Anfrage nur mit: „Wir sehen dem Ergebnis der polizeilichen Ermittlungen entgegen und vertrauen auf schnelle Aufklärung.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung auch in Richtung eines möglichen politischen Ausländermilieus und in der Antifa–Szene. Der Grüne Bozoglu sagt, man müsse die Ergebnisse abwarten, und fügt hinzu: „Mit Sicherheit weiß ich aber, dass es in Augsburg keine organisierte migrantische Gruppe gibt, die zu Gewalt gegen Rechtsextremisten aufruft oder auch nur ansatzweise so etwas gemacht hätte.“