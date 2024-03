Viel Verkehr zum Start der Osterferien erwartet

Auf den Autobahnen, Bahnhöfen und Flughäfen im Freistaat könnte es von Freitag an voll werden. In Bayern und zehn weiteren Bundesländern beginnen am Wochenende die Osterferien. Der ADAC rechnet mit Staus, denn zahlreiche Familien starteten direkt am letzten Schultag oder am Samstag in den Urlaub. Besonders staugefährdet seien demnach die Autobahnen Richtung Österreich und Italien sowie die Fernstraßen der Alpenländer.

Für zusätzliche Verzögerungen dürften nach Einschätzung des ADAC Baustellen führen, etwa auf der Autobahn 99 Ostumfahrung München sowie dem Übergang zur Autobahn 94 Richtung Passau. Auch die A8 Stuttgart-München-Salzburg, A9 München-Nürnberg und A3 Würzburg-Nürnberg-Passau sind traditionelle Stauschwerpunkte. Zwischen Pommersfelden und Höchstadt-Ost ist die A3 zudem nach einem Unfall auf einer Baustelle in beiden Richtungen noch bis Freitagnachmittag voll gesperrt.

Auch bei der Bahn und am Münchner Flughafen rechnet man in den Osterferien mit deutlich mehr Reisenden. „Wie in jedem Jahr sind die reisestärksten Tage rund um Ostern der Gründonnerstag, Karfreitag und Ostermontag“, teilte eine DB-Sprecherin mit. Vom Pressedienst des Münchner Flughafens hieß es: „Allein am ersten Ferienwochenende von Freitag bis Sonntag starten und landen knapp 2400 Maschinen am Münchner Flughafen und es werden über 300.000 Passagiere erwartet.“