Viel Regen am Wochenende in Bayern erwartet

Auch am zweiten Sommerferienwochenende bleibt es voraussichtlich in weiten Teilen Bayerns ungemütlich. So rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) schon von Freitagnachmittag an mit Gewittern in Schwaben und Franken, teils sei dabei auch Starkregen mit bis zu 60 Litern pro Quadratmetern binnen sechs Stunden möglich.

Bis in den Samstag hinein sollen dann vor allem an den Alpen sowie teils bis zum Bayerischen Wald Regenmengen von teils bis zu 80 Litern pro Quadratmeter fallen. In Staulagen der Chiemgauer und Berchtesgadener Alpen seien sogar bis zu 100 Liter pro Quadratmeter nicht ausgeschlossen. In Unterfranken ist demnach dagegen zumindest zeitweise etwas Sonnenschein möglich.

Am Sonntag rechnet der DWD zunächst mit bewölktem Wetter, bevor von Westen her wieder Regenschauer und einzelne Gewitter über den Freistaat ziehen sollen. Die Höchsttemperaturen am Wochenende werden dabei voraussichtlich meist zwischen 14 und 21 Grad liegen, örtlich sind am Samstag auch mal 23 Grad Celsius möglich.

Der Wochenstart verspricht laut DWD mit Blick auf Aktivitäten im Freien zunächst wenig Besserung — verbreitet mit schauerartigen, teils gewittrigen Regenfällen und Höchsttemperaturen bis zu 20 Grad. Einzelne Lichtblicke könnte es in Franken geben. Dort soll es im Laufe des Montags zumindest allmählich trockener und sonniger werden.