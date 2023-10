Nürnberg

Verwirrte Frau bedroht andere Frauen mit Messer

Nürnberg / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei ist mit Blaulicht im Einsatz. (Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild )

Eine Frau, die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hat, soll in der Nürnberger Innenstadt zwei Frauen in einem Auto beleidigt und mit einem Messer bedroht haben. Die 54-Jährige trat am Mittwochabend an ein Auto, in dem zwei 20 und 19 Jahre alte Frauen saßen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Veröffentlicht: 26.10.2023, 12:19 Von: Deutsche Presse-Agentur