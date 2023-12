Versuchtes Tötungsdelikt an Senior: Pärchen in U-Haft

Kriminalität

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen. (Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild )

Mit einer Machete und einem Baseballschläger soll ein Mann einen 68-Jährigen bei einem Streit in Roding (Landkreis Cham) verletzt haben - seine Partnerin soll ihn dabei unterstützt haben. Die beiden 36-jährigen Deutschen seien deswegen seit Montag in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Dienstag mit.

