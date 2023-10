Versuchter Überfall auf Taxifahrer ‐ Haftbefehl erlassen

Ein Mann soll in Niederbayern versucht haben, einen Taxifahrer zu überfallen. Ein 65-Jähriger hatte zwei Männer im Alter von 32 und 26 Jahren am Montagmorgen mit einem Taxi in die Landshuter Innenstadt gefahren, wie ein Sprecher der Polizei am Montag mitteilte. Nachdem der 26-Jährige ausgestiegen war, soll der 32-Jährige den Taxifahrer gewürgt haben, um an Bargeld zu kommen. Doch der Fahrer wehrte sich. Die beiden Männer flüchteten zu Fuß, wurden aber später von der Polizei festgenommen.

Gegen den 32-Jährigen erließ die Staatsanwaltschaft Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Raubes. Er kam in ein Gefängnis.