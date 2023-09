Versuchter Totschlag in Bayern: Festnahme

Mehrere Männer sollen in einer Asylunterkunft in Bad Tölz (Landkreis Bad Tölz–Wolfratshausen) drei Menschen verletzt haben — eine 17–Jährige schwer. Erst einen Tag später seien drei Tatverdächtige an der deutsch–französischen Grenze festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei einem Streit am Mittwoch sollen die Verdächtigen zwei 24 und 33 Jahre alte Männer sowie die Jugendliche verletzt haben, möglicherweise auch mit einem Auto. Danach flüchteten die Männer. Eine erste Fahndung blieb erfolglos.

Erst am Donnerstagabend wurden die drei Verdächtigen von der Polizei in Baden–Württemberg bei Ottersweier (Landkreis Rastatt) festgenommen, sagte ein Polizeisprecher. Gegen einen 50–Jährigen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt, gegen die anderen 23 und 25 Jahre alten Männer wegen Körperverletzung. Die drei Männer kamen am Freitag in Untersuchungshaft.

Ihre mutmaßlichen Opfer, zwei leicht und mittelschwer verletzten Männer sowie die schwer verletzte 17–Jährige, kamen laut Polizei in Krankenhäuser. Lebensgefahr bestand bei der Jugendlichen am Freitag demnach nicht mehr.