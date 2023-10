Evakuierung

Vermutlich gefährliche Substanzen in Wohnhaus gefunden

Gundelfingen an der Donau / Lesedauer: 1 min

Der Hinweis «Gefahr» leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. (Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild )

Wegen vermutlich gefährlicher Substanzen hat die Polizei im Landkreis Dillingen an der Donau mehrere Wohnhäuser evakuiert. Ein Anwohner habe die Substanzen am Samstag in einem Haus in dem Ort entdeckt, sagte ein Polizeisprecher.

Veröffentlicht: 14.10.2023, 18:44 Von: Deutsche Presse-Agentur