Buntes

Vermisster Lkw-Fahrer gefunden: Schlafend auf Seitenstreifen

Hinterschmiding / Lesedauer: 1 min

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei. (Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild )

Die Polizei hat nach einem vermissten Lkw-Fahrer in Niederbayern gesucht ‐ und ihn schlafend in seinem Fahrzeug aufgefunden. Wie die Beamten am Donnerstag mitteilten, hatte sich ein Transportunternehmer am Dienstagnachmittag bei der Polizei gemeldet, da er seinen Fahrer seit mehreren Stunden telefonisch nicht erreichen konnte.

Veröffentlicht: 21.09.2023, 12:31 Von: Deutsche Presse-Agentur