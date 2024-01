Vermisster 62-Jähriger wird nach zwölf Tagen tot gefunden

Zwölf Tage nach seinem Verschwinden ist ein vermisster 62-Jähriger tot im Landkreis Miesbach gefunden worden. Der Mann war zuletzt am 16. Januar in Bad Tölz (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) gesehen worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Am Sonntag wurde er bei Hausham gefunden. Die Todesursache war nach Angaben einer Polizeisprecherin zunächst noch unklar. Es werde in alle Richtungen ermittelt. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es bisher nicht. Weitere Details wurden nicht genannt.