Vermisste Seniorin tot im Wald bei München gefunden

Eine als vermisst gemeldete Seniorin ist etwa eine Woche später tot in einem Waldstück bei München gefunden worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Die 72-jährige Münchnerin, die wegen einer Erkrankung auf Medikamente angewiesen war, war seit dem 28. Januar verschwunden. Eine Joggerin fand die leblose Frau am vergangenen Samstag abseits eines Weges im Grünwalder Forst. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gibt es der Mitteilung zufolge nicht. Zur Todesursache werde in jede Richtung ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.