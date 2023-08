Ermittlungen

Vermisste Frau tot in Wald gefunden: Todesursache unklar

Hohenwarth / Lesedauer: 1 min

Die Sonne scheint in einem Wald zwischen Bäumen hindurch. (Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild )

Eine seit Tagen vermisste Frau ist in einem Wald bei Hohenwarth (Landkreis Cham) tot gefunden worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die 74–Jährige Anfang der Woche vermutlich zum Pilzesammeln aufgebrochen und als vermisst gemeldet worden, nachdem sich ihre Spur am Dienstagmorgen verloren hatte.

Veröffentlicht: 25.08.2023, 09:00 Von: Deutsche Presse-Agentur