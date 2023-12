Vermieterin getötet: Mordurteil gegen 53-Jährigen

Für die tödliche Attacke auf seine Vermieterin ist ein 53 Jahre alter Mann am Montag vor dem Landgericht Regensburg zu einer lebenlangen Haftstrafe verurteilt worden. Die Strafkammer ging von heimtückischem Mord aus niedrigen Beweggründen sowie von gefährlicher Körperverletzung aus. Der Mann hatte auch die Enkelin seiner 79 Jahre alten Vermieterin angegriffen und verletzt.

20 Jahre lang wohnte der Mann in Regensburg als Untermieter in der Doppelhaushälfte der Seniorin - und zwar gemeinsam mit der Vermieterin. Im März erstach er die Frau nach einem Streit. Es waren inzwischen auch zwei Enkelinnen der Vermieterin in das Haus eingezogen.

Zwischen den drei Frauen und dem Mieter kam es in der Folge immer wieder zu Reibereien. Er habe schon länger befürchtet gehabt, dass bei ihm bald die Sicherung fallen würde, sagte der Mann den Ermittlern gegenüber.

Der 53-Jährige hatte nach der Tat die Polizei angerufen und sich gestellt. Vor Gericht legte er im Prozess ein Geständnis ab. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.